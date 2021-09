A sua virtude preferida?

A capacidade de perdoar, diz o Ivo.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A capacidade de surpreender.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Calma .

O que aprecia mais nos seus amigos?

A gargalhada e o colo.

O seu principal defeito?

Insistir .

A sua ocupação preferida?

Descobrir .

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Fim de tarde na praia da Barriga .

Um desgosto?

Perder pessoas.

O que é que gostaria de ser?

Uma medusa, mas sem magoar ninguém.

Em que país gostaria de viver?

Por enquanto aqui.

A cor preferida?

Azul índigo.

A flor de que gosta?

Esteva.

O pássaro que prefere?

Blackbird singing in the dead of night.

O autor preferido em prosa?

Elena Ferrante e Susana Moreira Marques.



Poetas preferidos?

Herberto Helder.

O seu herói da ficção?

Mogli.

Heroínas favoritas na ficção?

A última foi Raluca, em "Boa Sorte" de Rosa Montero (livro que li nas férias).

Os heróis da vida real?

Os doentes que se aguentam sozinhos em hospitais sem visitas e as famílias que se despedem deles em 15m pela última vez .

As heroínas históricas?

As mulheres afegãs.

Os pintores preferidos?

Rothko .

Compositores preferidos?

Anouar Brahem .

Os seus nomes preferidos?

Gil (filho) e Virgilina (avó).

O que detesta acima de tudo?

Narcisismo .

A personagem histórica que mais despreza?

Bin Laden.

O feito militar que mais admira?

Prefiro manifestações pacíficas contra guerras.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Respirar debaixo de água .

Como gostaria de morrer?

Em casa, tranquila, com família e cuidados paliativos.

Estado de espírito atual?

Entre a nostalgia das férias, o entusiasmo do trabalho e espirros.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os honestos.

A sua divisa?

"Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better." (roubada ao Professor Henrique Barros que roubou a Samuel Beckett).