"Habemus pasta". Artista Bordalo II estende "passadeira da vergonha" no palco da JMJ

"Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana. Habemus Pasta", escreveu o artista plástico Bordalo II (Artur Bordalo) nas suas redes sociais, a acompanhar imagens de uma intervenção de protesto realizada no altar-palco da Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo.

O artista, neto do pintor Real Bordalo, fez estender uma passadeira composta por imagens de notas de 500 euros no altar-palco. Uma "walk of shame", como lhe chamou, numa crítica aos milhões de euros gastos com a Jornada Mundial da Juventude.

Nas redes sociais, o artista plástico divulgou um vídeo da intervenção.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bordalo II (@b0rdalo_ii)

A JMJ arranca a 1 de agosto, em Lisboa, e terá a visita do Papa Francisco entre os dias 2 e 6 de agosto.