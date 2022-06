A manhã fora de aguaceiros no Rio de Janeiro, estado do tempo que não cooperava, naquele 17 de junho de 1922, para a conclusão da travessia que trazia, há perto de três meses, os pilotos portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Finalmente, com a manhã a findar, houve ordem para avançar a última etapa a bordo do hidroavião Santa Cruz. Quatro horas de voo rumo à Baía de Guanabara concluíam os 8300 km da 1.ª Travessia Aérea do Atlântico Sul, a partir de Portugal.

Cem anos volvidos sobre o feito, Mário Correia, antigo piloto da Força Aérea e ex-conservador do Museu do Ar, também historiador, oferece aos escaparates o livro A Grande Aventura. O relato faz a síntese de uma época em Portugal, com a jovem República a enfrentar uma crise económica e política. Viagem que também foi um feito científico, apoiada exclusivamente em navegação astronómica; mote para alegria coletiva no nosso país e uma expedição rica em atribulações ao envolver três hidroaviões, amaragens perigosas e resgates em alto-mar.