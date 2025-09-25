Guerra ao narcotráfico na Avenida de Ceuta/Quinta do Loureiro. Prisão preventiva para seis suspeitos

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PSP deteve sete homens, com idades entre os 20 e os 54 anos, e apreendeu 211 doses individuais de cocaína, 416 de heroína, 32 de haxixe e 1564 euros em notas e moedas do BCE.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A PSP deteve, em "flagrante delito", na segunda-feira, 22 de setembro, sete homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 54 anos, por suspeita da prática do crime de tráfico de droga, no Bairro Quinta do Loureiro, na Avenida de Ceuta, em Lisboa, informou esta quinta-feira (25) a força policial. Dos detidos, seis ficaram em prisão preventiva.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou, em comunicado, que uma investigação direcionou os meios policiais para o Bairro Quinta do Loureiro, onde um grupo de pessoas se dedicava à venda de droga junto do consumidor final, no período noturno.

"A operação policial incidiu no momento em que os sujeitos procediam à venda dentro de um dos lotes habitacionais", indicou a polícia na nota, dando conta que, como resultado de diligências processuais e operacionais, e "com o empenho de várias valências da PSP, foi possível intercetar com sucesso todos os envolvidos no tráfico naquele momento".

Da operação resultou a apreensão de 211 doses individuais de cocaína, 416 de heroína, 32 de haxixe e 1564 euros em notas e moedas do BCE.

"Este tipo de operações revelam-se fundamentais na repressão do tráfico na cidade de Lisboa e na proximidade da PSP junto dos locais fustigados por crimes desta natureza e outros associados ao fenómeno do tráfico de droga", destacou o Comando Metropolitano de Lisboa.

