Grupo Sonae, que detém os supermercados Continente, alvo de ataque informático

O grupo Sonae, que detém os supermercados Continente, foi alvo de um ataque informático.

A homepage do site do Continente surge a mensagem "Estamos em Manutenção", enquanto o site da Sonae não funciona.

Segundo a SIC Notícias, nas lojas físicas continua a ser possível fazer compras, podendo efetuar-se pagamentos com dinheiro ou cartão. Só não será possível usar o cartão Continente.

O grupo Sonae estará ainda a avaliar a dimensão do ciberataque.

Numa nota enviada às redações, a MC, detida pela Sonae, "confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos 'sites' comerciais e alguns serviços" em loja.

"Lamentamos os constrangimentos causados", acrescenta a empresa da Sonae, referindo que as suas "equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".