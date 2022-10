Grupo BEL ajuda a reflorestar a Serra da Estrela

O Grupo BEL associou-se ao projeto de reflorestação da Serra da Estrela, contribuindo com a plantação de 2100 árvores num ato simbólico que pretende representar os 21 anos de história do grupo empresarial liderado por Marco Galinha, também CEO do Global Media Group - ao qual pertence o DN.

Esta iniciativa, promovida em parceria com o Estrela Geopark, tem um cariz social e solidário e visa apoiar a recuperação dos 28 mil hectares de área ardida no último incêndio florestal de 6 de agosto, que devastou a Serra da Estrela e os concelhos limítrofes, "reafirmando o compromisso do Grupo BEL com os seus princípios de responsabilidade ambiental e de desenvolvimento sustentável, eixos estratégicos que sustentam a sua atividade empresarial", adianta o grupo, em comunicado.

Apoiar o comércio local com cartão "REFLORESTAR"

Esta catástrofe natural teve um impacto muito significativo na região, não só do ponto de vista ambiental, mas também com prejuízos incalculáveis no tecido económico e social das populações, empresas e municípios.

Para ajudar a alavancar a recuperação do comércio local, o Grupo BEL vai, igualmente, adquirir e oferecer a cada um dos seus colaboradores o cartão "REFLORESTAR" do Estrela Geopark, uma forma de angariar mais receitas para promover novas ações de reflorestação, bem como para impulsionar a economia local, através da oferta de descontos diretos na rede de lojas de comércio aderentes", refere o grupo.