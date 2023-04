Governo vai sortear 27 casas de arrendamento acessível

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai atribuir, por sorteio, 27 casas para habitação permanente, em várias regiões do país, no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Habitação, vão ser sorteadas 27 habitações de tipologias T1 a T5, em Almada, Beja, Cascais, Lisboa, Montijo, Porto, Santarém, Santiago do Cacém, Vila Nova de Gaia e Vila Real.

"As habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 28 de abril, desde que preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso de cada concurso", esclarece o Ministério da Habitação.

De acordo com o ministério, trata-se de uma iniciativa que se enquadra no conjunto das "soluções habitacionais disponibilizadas pelo IHRU para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado".

A nota de imprensa do Ministério da Habitação refere ainda que "as candidaturas abriram no dia 3 de abril", e que "os interessados poderão encontrar toda a informação sobre os concursos, a partir de hoje, em ihruarrenda.portaldahabitacao.pt".