Governo cria equipa para acompanhar crise e revê salários dos médicos nas urgências

Na sequência dos casos recentes de urgências hospitalares a fecharem temporariamente em todo o território nacional, a ministra da Saúde assume: "Há fragilidades de recursos humanos no SNS". Assim, revelou Marta Temido, o Governo vai criar uma comissão de acompanhamento em obstetrícia. Esta comissão, explicou a ministra, irá identificar os recursos de cada hospital, aprovando, simultaneamente, um "modelo de articulação e gestão integrada dos hospitais de cada região".

Em conferência de imprensa, Marta Temido assumiu que os problemas resultam da falta de recursos humanos, não sendo possível assegurar todas as escalas, sobretudo na especialidade de ginecologia e obstetrícia, e considerou: "Tem havido falhas na capacidade regional que permite que a rede funcione sem desequilíbrios."

Além disso, especificou a ministra, a criação da comissão irá também servir para celebrar acordos com o setor privado, algo que, disse, "já foi feito noutras situações".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No longo prazo, revelou a ministra, o Governo vai ainda ainda rever as remunerações dos médicos dos serviços de urgências e vão ser abertas 1600 vagas para recém-especialistas, de modo a colmatar as falhas verificadas nos últimos dias. A ministra explicou ainda que está também agendada uma reunião com os sindicatos tendo em vista um acordo para subir as remunerações.