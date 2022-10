Governo admite testar semana de quatro dias na função pública

O Governo está a trabalhar num projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho na função pública, a par do que acontece no setor privado. Quem o afirma é a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em entrevista ao jornal Público.

"A nossa ambição é, a par do que vai acontecer no setor privado [com a semana de quatro dias], também fazer um trabalho na administração pública com algumas diferenças, porque temos muitos serviços que não são compatíveis com esse tipo de organização do tempo de trabalho", considerou a ministra.

Mariana Vieira da Silva referiu que o projeto-piloto da semana de quatro dias está a ser desenvolvido com o Ministério do Trabalho e que alguns organismos públicos já manifestaram interesse em aderir a esta modalidade, embora a metodologia a adotar possa variar consoante a instituição em causa.

"Há um trabalho transversal sobre a organização do tempo do trabalho que tem múltiplas dimensões, do teletrabalho à semana dos quatro dias, que me parece ser uma agenda fundamental para os próximos tempos e também negocial", sublinhou a governante na mesma entrevista.