"Gosto de viver em Portugal. A beleza do mundo concentrada num cantinho da Europa"

A sua virtude preferida?

Honestidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O homem que se rege pela verdade. Abomino a mentira e o oportunismo.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A mesma que aprecio no homem. As qualidades humanas não têm sexo.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A capacidade de dar desinteressadamente.

O seu principal defeito?

O insuficiente domínio das emoções.

A sua ocupação preferida?

Caminhar na natureza. É na natureza que encontro o meu equilíbrio.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

O comportamento do meu cão quando chego a casa depois de saída prolongada.

Um desgosto?

Vi-me envolvido numa apropriação indevida da minha propriedade intelectual.

O que é que gostaria de ser?

Biólogo, filósofo e poeta. Cultivo jardins de afetos onde busco as borboletas da alma.

Em que país gostaria de viver?

Em Portugal. A beleza do mundo concentrada num cantinho da Europa.

A cor preferida?

A cor do arco íris. A magia da transformação do branco na beleza policromática da luz do sol.

A flor de que gosta?

O cravo. Especialmente quando colocado no cano das armas.

O pássaro que prefere?

O pintassilgo. O mago da cor e da canção. Em bandos, alegram o meu jardim cantando ao desafio com as rãs do lago.

O autor preferido em prosa?

José Saramago

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, António Gedeão, Miguel Torga

O seu herói da ficção?

Super-homem

Heroínas favoritas na ficção?

Super-mulher

Os heróis da vida real?

Aristides de Sousa Mendes. Uma luz para a humanidade num mundo em trevas.

As heroínas históricas?

Isabel de Aragão, a rainha que não ficava fechada no Paço Real. Passados mais de sete séculos continua a inspirar a cidade de Coimbra, que sai à rua em sua homenagem.

Os pintores preferidos?

Leonardo da Vinci. O génio polifacetado que rompeu a época das trevas e lançou luz à modernidade.

Compositores preferidos?

Zeca Afonso. A canção é uma arma!

Os seus nomes preferidos?

Manuel e Luísa.

O que detesta acima de tudo?

Irresponsabilidade.

A personagem histórica que mais despreza?

Adolf Hitler

O feito militar que mais admira?

Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Gostaria de ser fotossintético. Poder viver sem a morte alheia. Viver autonomamente só com a luz do sol, o ar e a água.

Como gostaria de morrer?

A cantar o hino da alegria.

Estado de espírito atual?

De um avião que desceu dos 11 Km de altitude e está a 200 metros de aterrar na pista.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Deixar de pagar a quem muito rouba.

A sua divisa?

Todos os animais são proprietários de consciência. O homem é o único animal que consegue ser conscientemente inconsciente.