Planos para este fim de semana?

Ir para o Alentejo.



Qual é o começo perfeito do seu fim de semana? Calmo ou agitado?

Perfeito seria calmo, mas como tenho três mulheres em casa - duas delas com 6 e 2 anos -, calmo é algo que não existe, mas é ótimo que seja assim. Antes das 11h00, já se vestiram de princesas, de bailarinas, já partiram alguma coisa, já discutiram, já fizeram pelo menos uma birra e já me abraçaram. Por isso é tudo bom.



Rádio, podcasts ou música para começar os dias de sábado e domingo?

Ouço muita música, principalmente no carro. Em casa, ao fim de semana, tenho de adaptar a música ao gosto de mais três pessoas, o que é difícil... Oiço a Prova Oral do Alvim em podcast e o O Homem Que Mordeu o Cão, do Nuno Markl.



Tem algum hobby que faça durante o fim de semana?

Gosto de fazer todo-o-terreno em modo expedição. Levar a família, acampar, ir a sítios onde poucos vão. Pescar também é algo que gosto bastante de fazer, e quando tenho muito tempo - o que raramente acontece - gosto de fotografar.





Que séries anda a ver? E livros?

Neste momento, ando a ler o livro do David Toutain e do Borago, dois masters da cozinha mundial. Filmes, o último que vi foi o Yesterday. É engraçada a perspetiva de acordar e ninguém saber quem foram os Beatles ou o que é um cigarro. Era como se eu agora pudesse fazer o que o El Bulli fez, e dizer que era obra minha, porque ninguém sabia o que era o El Bulli e porque de facto não tinha existido.



O que gosta de beber ao fim de semana? Alguma recomendação?

Gosto de beber vinho. É a bebida que mais me preenche, acho-o completo. Recomendo o Pinot Noir de 2015 da Casa de Saima.



Cozinha em casa? E o que gosta mais de fazer?

Raramente cozinho em casa... mas quando cozinho gosto de fazer grelhados. Ou cozinha tradicional de tacho.



Segue uma rotina ao domingos à noite?

Os domingos à noite são quase sempre iguais: deitar as minhas filhas, preparar a semana de trabalho e ver um filme ou série, para ganhar coragem para os dias que se seguem.