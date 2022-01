Planos para este fim de semana?

Gosto muito de passar fins de semana fora. Dentro ou fora de Portugal...ultimamente tenho aproveitado para conhecer hotéis especiais em Portugal. Destaco o Tivoli Palácio Seteais e Vinha Boutique Hotel.



Qual é o começo perfeito do seu fim de semana? Calmo ou agitado?

Eu gosto da agitação da calma - não ter ansiedade para nada, mas ser ativa... gosto de me deitar cedo e acordar cedo, inclusive ao fim de semana, e de fazer exercício físico.



O que costuma comer ao pequeno-almoço?

A minha refeição favorita são os pequenos-almoços, lembra-me a minha infância no Brasil e daí ainda ter muitos hábitos de "café da manhã" de lá. Adoro pequenos-almoços de hotéis, são os meus favoritos, mas também adoro o meu café que faço todas as manhãs e uma tapioca com queijo, banana e canela.



Rádio, podcasts ou música para começar os dias de sábado e domingo?

Tem dias, ou música ou podcasts...



Tem algum hobby que faça durante ao fim de semana?

Gosto de fazer uma caminhada e ver o mar... e visitar a família.



Que séries (ou filmes) anda a ver?

Maria Madalena pela segunda vez



O que gosta de beber ao fim de semana? Alguma recomendação?

Um bom vinho ao jantar, apple martini no verão ou um chá branco.



O jantar ideal a um sábado ou domingo noite seria onde?

Sketch em Londres ou The River Café, restaurante Michelin com a melhor vista de Nova Iorque. Ou um simples jantar em casa com amigos.



Tem alguma rotina especial ao domingo à noite?

Dia de família e culto de domingo na minha igreja.