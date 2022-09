"Gostava que a água deixasse de ser um bem escasso e estivesse disponível para todos"

A sua virtude preferida?

Frontalidade, sem dúvida, por muito que às vezes possa doer.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A lealdade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Discreta.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Sinceridade.



O seu principal defeito?

Pouco tolerante com a falta de lealdade e com a mentira.



A sua ocupação preferida?

Além do trabalho, provas de vinhos.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Ser feliz ao fazer os outros felizes.



Um desgosto?

A perda de alguém muito querido.



O que é que gostaria de ser?

O que sou.



Em que país gostaria de viver?

Para além de Portugal, a Noruega, pela forma como se organizam.



A cor preferida?

Azul.



A flor de que gosta?

Rosa.



O pássaro que prefere?

Canário, não fosse o meu pai criador de canários.



O autor preferido em prosa?

Camilo Lourenço.



Poetas preferidos?

Manuel Alegre.

O seu herói da ficção?

Sylvester Stallone.

Heroínas favoritas na ficção?

Simone de Oliveira.

Os heróis da vida real?

Rui Nabeiro, enquanto empresário. Todos os colaboradores que trabalham comigo e que se dedicam de corpo de alma e que fazem das empresas o que elas são.

As heroínas históricas?

Margaret Thatcher.

Os pintores preferidos?

Amadeo de Souza Cardoso.



Compositores preferidos?

Rui Veloso.



Os seus nomes preferidos?

José e Maria.

O que detesta acima de tudo?

Hipocrisia.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.



O feito militar que mais admira?

Libertação do Iraque.



O dom da natureza que gostaria de ter?

A água deixar de ser bem escasso e estar disponível para todos de igual modo.



Como gostaria de morrer?

Rapidamente.



Estado de espírito atual?

Sempre a sonhar sonhos concretizáveis.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos aqueles que são assumidos por quem os comete, desde que assumam as responsabilidades.



A sua divisa?

Fazer sempre diferente, mais e melhor.