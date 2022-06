"Gostava de ver maior prosperidade económica e menos pobreza em Portugal"

A sua virtude preferida?

Integridade.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Honestidade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A mesma. Honestidade.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A certeza de poder contar com eles, incondicionalmente. A certeza de que não me mentem.



O seu principal defeito?

Perfeccionismo.



A sua ocupação preferida?

Tenho muitas: trabalhar, cozinhar para a família e amigos, contar histórias que invento.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Dar um mergulho nas ondas e vir ao de cima.



Um desgosto?

Não saber cantar.



O que é que gostaria de ser?

O que sou.



Em que país gostaria de viver?

No meu. Adoro Portugal. Só gostava de ver maior prosperidade económica e menos pobreza.



A cor preferida?

Verde.



A flor de que gosta?

Malmequer do campo.



O pássaro que prefere?

Águia, pela elegância.

O autor preferido em prosa?

Só um é difícil: Sandor Marai, Juan Gabriel Vasquez, Jean D"Ormesson, Eça de Queiroz, Marguerite Duras.



Poetas preferidos?

Tolentino, Sophia, Alexandre O"Neill, Elliot.



O seu herói da ficção?

MacGyver: arranja sempre solução para tudo.

Heroínas favoritas na ficção?

Scarlett O"Hara, Hermione Granger.



Os heróis da vida real?

Os que resistem às contrariedades da vida com um sorriso; as mães sozinhas que criam os filhos com amor.



As heroínas históricas?

Marie Curie, Anne Frank, Marlene Dietrich, Madre Teresa.



Os pintores preferidos?

Os impressionistas (Monet, Manet, Pissarro), Toulouse-Lautrec, Rafael.



Compositores preferidos?

Clássicos calmos e modernos tranquilos. Gosto de harmonia e não gosto de heavy metal.



Os seus nomes preferidos?

Maria, Francisco, José: curtos e tradicionais.



O que detesta acima de tudo?

A falsidade e a mentira. Pessoas com certezas absolutas.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler, Estaline e todos os ditadores que desprezam a vida, pelo poder.



O feito militar que mais admira?

A defesa da liberdade e da pátria. Neste momento, o povo ucraniano que resiste estoicamente.



O dom da natureza que gostaria de ter?

A capacidade de regeneração cíclica.



Como gostaria de morrer?

A dormir, de preferência sem sofrimento físico.



Estado de espírito atual?

Bom. Não sou dada a tristezas ou angústias.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os cometidos por quem tem falta de capacidades, mesmo que não consiga compreendê-los, tendo a tentar explicá-los.



A sua divisa?

Pessoas interiormente desassossegadas, não têm vidas sossegadas. E o desassossego dá fruto.