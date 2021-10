"Gostava de poder voar e ter o dom da ubiquidade para estar em mais sítios e fazer mais coisas"

A sua virtude preferida?

Franqueza.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência, integridade e sensibilidade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

As mesmas que num homem.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Sinceridade e o estarem presentes.

O seu principal defeito?

Impaciência.

A sua ocupação preferida?

Trabalhar e também Viajar, conhecendo novas culturas e realidades!

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Final de dia de verão, com a minha mulher e os meus filhos. Pode ser na praia ou no campo!

Um desgosto?

A morte de amigos e familiares próximos.

O que é que gostaria de ser?

O que sou hoje, assumindo sempre que o melhor ainda está para vir!

Em que país gostaria de viver?

Portugal! Sem dúvidas nem hesitações. Com o muito de bom que temos e também com a esperança que o que temos menos bom possa ser resolvido.

A cor preferida?

Azul, assumindo plenamente a contradição com algumas das minhas paixões!

A flor de que gosta?

Margaridas.

O pássaro que prefere?

A Águia, por razoes óbvias, relacionada com a minha paixão pelo Sport Lisboa e Benfica.

O autor preferido em prosa?

Eça de Queiroz pela forma, ainda atual, como descreveu Portugal e os Portugueses, James Joyce e Scott Fitzgerald porque Ulisses e o Great Gatsby são alguns dos livros da minha vida!

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa e José Tolentino de Mendonça.

O seu herói da ficção?

Tintim. O seu entusiasmo, energia e otimismo são inspiradores e contagiantes.

Heroínas favoritas na ficção?

Anna Karenina.

Os heróis da vida real?

Os meus pais. Pelo que lutaram, pelo que construíram e pelo seu exemplo!

As heroínas históricas?

Hellen Keller, Marie Curie, Malala Yousafzai. Cada uma no seu tempo e da sua forma, uma inspiração para todos!

Os pintores preferidos?

Impressionistas como Monet, Matisse, Cézanne e também Van Gogh.

Compositores preferidos?

Mozart, Bach e George Gershwin.

Os seus nomes preferidos?

Afonso e Maria.

O que detesta acima de tudo?

Falsidade e hipocrisia.

A personagem histórica que mais despreza?

José Estaline. Personifica o mais abjeto que podemos encontrar na natureza humana!

O feito militar que mais admira?

Invasão da Normandia.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Vou ter que escolher dois, sendo que um não é propriamente da natureza: voar e ter o dom da ubiquidade para estar em mais sítios e fazer mais coisas.

Como gostaria de morrer?

Em paz e tranquilo.

Estado de espírito atual?

Entusiasmo pelo que aí vem!

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que resultem de arriscar e empreender.

A sua divisa?

It always seems impossible until it"s done.