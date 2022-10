A sua virtude preferida?

Bondade, perseverança, fé inabalavel.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Lealdade e humildade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Inteligencia emocional.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A confiança e generosidade da sua amizade.

O seu principal defeito?

Hedonismo e ansiedade de competência.

A sua ocupação preferida?

Fazer por sentir que se merece o lazer.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Sol nascente /sol poente, mar ,voar e dever cumprido!

Um desgosto?

O desespero de não ter dito e feito tudo o que queria, a quem partiu...

O que é que gostaria de ser?

O amor de quem amo.

Em que país gostaria de viver?

Nos USA, se a Califórnia fosse o Portugal da América.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Camélia. Do Porto e da Ásia.

O pássaro que prefere?

Rouxinol.

O autor preferido em prosa?

Vários Top-3, mas Agustina, Graham Greene e Huxley...

Poetas preferidos?

Manuel António Pina e Sophia Mello Breyner.

O seu herói da ficção?

Tintim (e Corto Maltese, e Blake & Mortimer, e...).

Heroínas favoritas na ficção?

Daenerys Targaryen, Lara Croft e... Mafalda (Quino).

Os heróis da vida real?

Os que só anos depois se percebe como mudaram o mundo.

As heroínas históricas?

Amelia Earhart.

Os pintores preferidos?

Muitos Top-3, mas Hockney, Klee e Pollock...

Compositores preferidos?

Muitos Top-3, mas Michael Stipe, Bowie e Peter Gabriel...

Os seus nomes preferidos?

Mafalda, Gonçalo, Rita.

O que detesta acima de tudo?

Soberba, sobranceria, arrogância e desonestidade.

A personagem histórica que mais despreza?

Na bruma de todas as dúvidas, Pilatos.

O feito militar que mais admira?

O que fizeram os 12 Indomáveis (retratados no filme 12 Strong).

O dom da natureza que gostaria de ter?

Destreza para tocar muitos instrumentos.

Como gostaria de morrer?

Com paz interior e com o amor perpetuado pelos que me rodeiam.

Estado de espírito atual?

"Be prepared!"

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

A mentira piedosa.

A sua divisa?

Nem quebrar, nem torcer!