A sua virtude preferida?

Ser eu mesma todos os dias e em qualquer circunstância.



A qualidade que mais aprecia num homem?

O caráter.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O caráter.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A sua amizade sincera que perdura e se sente mesmo à distância.



O seu principal defeito?

Ter sempre muitas prioridades em simultâneo.



A sua ocupação preferida?

Estar com o meu filho.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

O prazer de ver todas as pessoas que amo felizes e poder partilhar essa felicidade com elas.



Um desgosto?

Todos os temos... mas, depois de ultrapassados, não os memorizo.



O que é que gostaria de ser?

Se pudesse escolher, gostaria de ter o poder mágico de dar uma família a todas as crianças que sofrem sozinhas.



Em que país gostaria de viver?

Em Portugal, apesar de me sentir muitas vezes desiludida com o caminho que se está a desenhar. Mas sou uma otimista...



A cor preferida?

Depende muito do contexto. Só em flores tenho várias, conforme o seu tipo....



A flor de que gosta?

A rosa.



O pássaro que prefere?

Os mais pequeninos e coloridos, que em liberdade podemos ouvir cantar.



O autor preferido em prosa?

Gosto de géneros tão diversos que é difícil escolher. Mas portugueses escolheria Agustina Bessa-Luís e José Saramago. Os romances de Gabriel Garcia Márquez também me marcaram.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa.



O seu herói da ficção?

Acho que não tenho, mas sempre gostei dos príncipes encantados....



Heroínas favoritas na ficção?

Cinderela.

Os heróis da vida real?

A minha mãe.

As heroínas históricas?

Todas as mulheres que ao longo dos séculos contribuíram, com ou sem destaque, para um mundo mais justo, mais igualitário e mais humano. Foram muitas!



Os pintores preferidos?

Michelangelo impressiona-me sempre.



Compositores preferidos?

Schubert e Frédéric Chopin.



Os seus nomes preferidos?

João Nuno.



O que detesta acima de tudo?

A injustiça e a crueldade.



A personagem histórica que mais despreza?

Todas aquelas que, de alguma forma, desprezaram a humanidade.



O feito militar que mais admira?

Admiro a capacidade de diálogo e a diplomacia. Não admiro feitos militares por si só. Para mim são ou um ato de fraqueza ou uma necessidade de defesa. Mas admiro muito a coragem de quem defende.



O dom da natureza que gostaria de ter?

O de fazer nascer.



Como gostaria de morrer?

Não gosto de pensar nisso. Sem dar conta e sem fazer sofrer...



Estado de espírito atual?

Dinâmica, otimista e apaixonada pela vida.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Aqueles que se cometem por desespero profundo. Imaginar alguém em desespero é algo que me perturba muito.



A sua divisa?

Agir com justiça, respeitando todos da mesma forma. Não julgar, saber perdoar e viver em paz comigo mesma.