A sua virtude preferida?

Generosidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Verticalidade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Verticalidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

A sua presença.

O seu principal defeito?

Pessimismo.

A sua ocupação preferida?

Ouvir música.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Um dia banal, com uma passagem pela praia, uma boa refeição, um encontro com os alunos, conversar com os filhos e com amigos, (re)ler um bom texto, (re)ver um bom filme, ouvir uma melodia que nos eleve, e... "J"en dis pas plus faut bien rester révérencieux" [Boris Vian].

Um desgosto?

A perda de alguém próximo de nós.

O que é que gostaria de ser?

Exatamente aquilo que sou... sem exageros nos triglicéridos.

Em que país gostaria de viver?

Gosto disto aqui.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Lírio.

O pássaro que prefere?

Águia. Não pelo bicharoco em si mas por outras paixões...

O autor preferido em prosa?

Herman Melville.

Poetas preferidos?

Shakespeare, T. S. Eliot e Ted Hughes.

O seu herói da ficção?

Ulisses.

Heroína favorita na ficção?

Antígona.

Os heróis da vida real?

Jesus Cristo, Sir Winston Churchill, De Gaulle, Martin Luther King, Jr.

As heroínas históricas?

Isabel I de inglaterra, Rosa Parks, Simone Weil.

Os pintores preferidos?

Giotto, Caravaggio, Vermeer.

Compositores preferidos?

Os 4 B: Bach, Beethoven, Beatles e Bob [Dylan].

Os seus nomes preferidos?

Ana, Paula, Raul e... Mário.

O que detesta acima de tudo?

Inveja.

A personagem histórica que mais despreza?

Duas: Lenine (e descendentes, como Estaline, Mao e a esposa, Pol Pot, etc.) e o vilão do costume, Hitler (e epígonos, do passado e do presente).

O feito militar que mais admira?

Aljubarrota.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Regeneração.

Como gostaria de morrer?

Sem perturbar ninguém.

Estado de espírito atual?

Sereno.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

De sintaxe.

A sua divisa?

"Quem se esconde durante a tempestade jamais poderá julgar quem permanece de pé" (frade e almirante Georges Thierry d"Argenlieu).