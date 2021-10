GNR sem registo de incidentes na peregrinação ao Santuário de Fátima

A peregrinação internacional aniversária de outubro ao Santuário de Fátima, que termina nesta quarta-feira, está a decorrer "dentro da normalidade" e sem registo de incidentes, informou a GNR.

"Está a decorrer dentro da normalidade. Ainda há pessoas a chegar para as cerimónias", disse à agência Lusa pelas 10:20 o comandante do Destacamento de Tomar da Guarda Nacional Republicana, capitão Dias Inácio.

Segundo este responsável da GNR, "há alguma afluência e concentração de autocarros", estando os parques a norte do Santuário de Fátima com uma "ocupação praticamente a 100%", quer os parques para viaturas pesadas, quer para os veículos ligeiros.

Dias Inácio salientou ainda que "não há incidentes nem ocorrências".

A GNR tem desde terça-feira uma operação no âmbito da peregrinação a Fátima, que visa a segurança das pessoas, controlo de tráfego e prevenção criminal no Santuário e áreas envolventes.

A operação "Trindade 2021 - Segurança da Peregrinação Internacional em Fátima" é desenvolvida através do Comando Territorial de Santarém e conta com a participação de várias especialidades da GNR, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância.

A peregrinação internacional de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima é presidida pelo arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha.