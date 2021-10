GNR regista diminuição de crimes violentos e graves em relação a 2020 e 2019

GNR deteve dois ingleses que agrediram patrulha no Algarve

A Guarda Nacional Republicana registou este ano 1942 participações relacionadas com criminalidade violenta e grave, menos 11,3% do que em igual período de 2020 e menos 21,1% do que em 2019.

Dados enviados à Lusa por aquela força de segurança dão conta de menos 249 crimes violentos graves registados pela GNR até 11 de outubro em relação a período idêntico de 2020, registando este ano 1942 contra os 2191 ocorridos em 2020.

Segundo a corporação, este ano a GNR registou menos 522 crimes violentos e graves face a 2019, quando se tinha registado 2464 até 11 de outubro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A GNR refere ainda que este ano os meses com mais crimes violentos e graves foram agosto (282), setembro (246), maio (220) e julho (219).