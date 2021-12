GNR regista 752 acidentes e quatro mortos durante a operação Natal

A GNR registou 752 acidentes, quatro mortos e 19 feridos graves nos quatro dias da operação de Natal, tendo também contabilizados 72 detenções e mais de 3.400 contraordenações nas ações e fiscalização nas estradas, indicou esta segunda-feira a corporação.

Em comunicado de balanço da segunda fase da "Operação Natal e Ano Novo 2021", que decorreu entre 23 e 26 de dezembro, a Guarda Nacional Republicana refere ainda que neste período 248 pessoas sofreram ferimentos ligeiros em consequência dos 752 acidentes.

Neste período de Natal e no âmbito das ações coordenadas de patrulhamento, fiscalização e sensibilização, a GNR deteve 56 pessoas por excesso de álcool ao volante e 16 por condução de veículo sem habilitação legal.

A corporação avança que, entre as 3.436 contraordenações registadas durante os quatro dias, 98 foram por excesso de álcool, 949 por excesso de velocidade, 248 por falta de inspeção periódica, 97 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção, 74 por utilização do telemóvel durante a condução e 90 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR realiza até ao dia 02 de janeiro a "Operação Natal e Ano Novo 2021" com o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, bem como contribuindo para o cumprimento das medidas necessárias à contenção da covid-19 em todo o país.

A terceira fase desta operação, que vai decorrer entre 30 de dezembro e 02 de janeiro por ocasião do Ano Novo, a GNR vai manter-se "particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores", nomeadamente excesso de velocidade, manobras perigosas, correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, e utilização do telemóvel ao volante.