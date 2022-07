Os melhores da mobilidade inteligente em Portugal

Numa cerimonia realizada na Igreja de S. Francisco na cidade de Coimbra e transmitida digitalmente nos canais do Global Media Group foram revelados os vencedores da quarta edição dos Global Mobi Awards Prio.

Os Global Mobi Awards Prio, os primeiros prémios para o setor da mobilidade inteligente, são uma iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24, do grupo Global Media, e contam com um júri que inclui jornalistas em representação dos mais importantes órgãos de comunicação social, académicos e representantes de associações e empresas.

O júri avaliou durante os últimos meses as 43 candidaturas apresentadas nas 10 categorias a concurso, tendo escolhido aqueles que mais se distinguiram pela inovação, benefício público e qualidade das propostas.

Na categoria Cidades, o júri atribuiu o prémio a VAMUS Algarve, que tem um novo sistema de mobilidade implementado pela AMAL (Associação de Municípios do Algarve) e pelo operador de transportes Vizur. O prémio foi entregue por Guilherme Pinheiro, CFO do Global Media Group a Daniela Serrão, da AMAL, e Ricardo Afonso, da Vizur.

O prémio Empresas/Organizações foi atribuído à Renault Portugal e às Aldeias Históricas de Portugal pelo seu projeto conjunto de mobilidade elétrica partilhada em Castelo Novo, onde desde há dois meses a população e os visitantes dispõem de uma frota de cinco veículos para utilizar na aldeia histórica do concelho do Fundão.

A Ecomood foi distinguida com o prémio Cidadania pelo seu projeto de sensibilização pública para uma mobilidade sustentável com a Semana Europeia da Mobilidade da Amadora.

Nos prémios reservados a veículos, produtos e serviços, o KIA EV6 GT foi eleito como o Melhor Carro Elétrico, o Toyota Yaris Cross Hybrid como Melhor Carro Híbrido e o Hyundai Tucson PHEV como o Melhor Carro Híbrido Plug-In.

Este ano o público foi chamado a participar numa votação eletrónica para escolher o seu preferido entre os candidatos a Melhor Carro Elétrico e a escolha recaiu sobre o Volvo C40 Recharge. A marca sueca venceu ainda o prémio Tecnologia Auto, atribuído ao sistema Volvo Google, enquanto a BMW venceu o prémio Tecnologia de Mobilidade com o seu sistema BMW E-Drive Zones.

Na categoria reservada a veículos movidos a Energias Alternativas a escolha do júri recaiu sobre um carro movido a hidrogénio, o Toyota Mirai.

A scooter elétrica SEAT Mó e-scooter 125 foi a eleita na categoria Melhor Veículo LEV (Light Eletric Vehicle).

Na cerimónia da entrega de prémios, Guilherme Marques, administrador da Prio, parceira da iniciativa, sublinhou a importância destes prémios para promover as melhores práticas e produtos para descarbonização da economia e transição energética, em que a Prio também está fortemente empenhada. Guilherme Pinheiro, CFO do Global Media Group, reiterou o compromisso do grupo de media com a mobilidade sustentável em Portugal, de que os Global Mobi Awards Prio são exemplo, promovendo e estimulando a descarbonização dos transportes e uma mobilidade mais inteligente e feliz.