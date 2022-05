Girl Move Academy lança novo Programa Internacional de Liderança

A Girl Move Academy lança um novo Programa Internacional de Liderança, um programa virtual para jovens changemakers de todo o mundo criarem soluções para problemas legais. As inscrições estão abertas até ao dia 18 de maio e é para jovens entre os 20 e os 30 anos, com licenciatura ou a frequentar a universidade e que estejam envolvidas de forma ativa numa causa social.

A MOVHERS é uma comunidade, plataforma e programa criado pela Girl Move Academy, que liga atuais líderes mundiais com as changemakers do futuro. António Guterres, Kristalina Georgieva, Graça Machel, Durão Barroso ou Mia Couto são algumas das pessoas que fazem parte desta comunidade.

Este programa é digital e cruza mentoria intergeracional com círculos de "sisterhood". Durante 4 meses estas jovens vão-se juntar em círculos temáticos para partilha, aprendizagem e inspiração mútua.

O objetivo deste programa é "criar um futuro onde a liderança feminina influencia efetivamente as decisões do mundo". Quer abranger temas desde a construção da paz, à defesa dos Direitos Humanos, a todas as áreas refletidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.