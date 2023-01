Aos Ombros de um Gigante é o nome que o Pavilhão do Conhecimento, Centro Ciência Viva, escolheu para homenagear Galopim de Carvalho, hoje, ao fim do dia. O professor universitário jubilado preferiria um título mais modesto, mas agradece, como a todas as homenagens. "Sinto que não foi viver em vão", diz. No fundo, o que o deixa mais orgulhoso é a relação com o outro: "A relação de afeto, de simpatia, de solidariedade, que marcou toda a minha vida. Não tenho mágoas. Fui feliz na minha profissão, fui feliz na minha vida familiar, morro de papinho cheio."

Uma vida de 92 anos e que continua bem ativa. "Esta noite pus o Grão Vasco numa conversa muito animada com D. João III , Francisco de Holanda e eu também entrei". "Esta noite" não quer dizer que se deite tarde, antes pelo contrário, vai para a cama às 21:00. E levanta-se às 04.00 para iniciar mais um dia de trabalho. Correspondência, troca de e-mails, preparação de conferências, de livros, etc. "Sou um escritor compulsivo".