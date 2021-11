Fundação "O Século" celebra 20 anos das suas Casas de Acolhimento com um espetáculo solidário

A Fundação "O Século" vai celebrar os 20 anos das suas Casas de Acolhimento - Casa do Mar e Casa das Conchas -, com um espetáculo solidário, no dia 1 de dezembro, às 18h, no Salão Preto e Parta, no Casino Estoril.

O Concerto d'O Século contará as atuações do cantor Edu Monteiro, dos Violinos do Século e da Associação Palco da tua Arte, a que se juntará, ainda, a presença da Soprano Susana Conde Teixeira. A apresentação estará a cargo da atriz Liliana Santos que é, há vários anos, a Embaixadora da Fundação. Ana Paula Reis ficará responsável pela encenação.

Com este espetáculo solidário, a Fundação "O Século" pretende dar a conhecer e comemorar o trabalho desenvolvido ao longo destes 20 anos na Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens em Perigo e, ao mesmo tempo, angariar fundos para estas respostas sociais da Fundação "O Século".

Ao longo destes 20 anos, as Casas de Acolhimento da Fundação acolheram 175 crianças e jovens que, por viverem em situação de perigo, foram afastadas provisória ou definitivamente da sua família biológica, através de uma medida de promoção e proteção prevista na Lei aplicada pelo Tribunal de Família ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A Casa do Mar e a Casa das Conchas são duas principais valências sociais da Fundação "O Século" que atualmente tem uma resposta social muito mais vasta e abrangente, indo muito para além das Colónias de Férias, que estiveram na sua origem.

Criada em 1998, a Fundação "O Século" apoia, diariamente, mais de 600 pessoas, entre crianças, idosos e famílias desfavorecidas.

Entre as respostas sociais da Fundação "O Século" contam-se três Casas de Acolhimento e três Apartamentos de Autonomização (projeto Casas da Ponte), onde vivem cerca de meia centena crianças e jovens em risco; os serviços de Apoio Alimentar e Apoio Domiciliário e Cantina Social, que apoiam dezenas de idosos e pessoas de mobilidade reduzida; ou CAFAP - Relógio d´Areia, que presta acompanhamento a famílias e crianças.

A Fundação "O Século" conta, ainda, com outras respostas sociais, como é o caso do Acolhimento de Emergência, Creche e Pré-escolar, sem esquecer, as míticas Colónias de Férias, que estiveram na origem há 95 anos.

Os bilhetes estão disponíveis presencialmente na Fundação "O Século". Podem também ser reservados através do correio eletrónico comunicacao@oseculo.pt ou via telefone 21 464 98 88.