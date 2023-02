Fundação "la Caixa" destina 50 milhões de euros à ação social e cultural em Portugal em 2023

A Fundação "la Caixa" vai destinar 50 milhões de euros por ano à ação social em Portugal, no cumprimento de uma promessa assumida em 2017 de alargar a sua atividade na sequência da entrada do BPI no Grupo CaixaBank.

O Presidente da Fundação, Isidro Fainé, esteve esta quinta-feira reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, com quem partilhou os resultados alcançados ao longo dos cinco anos de atividade da entidade em Portugal.

"Como parte do nosso modelo, queremos contribuir para o bem-estar das pessoas e para o progresso dos territórios em que estamos presentes. Cinco anos após a nossa chegada a Portugal, estamos muito satisfeitos com a consolidação da nossa ação social. Apostamos com plena convicção no desenvolvimento socioeconómico de Portugal, mas ainda há muito a fazer, por isso hoje gostaríamos também de renovar o nosso compromisso", afirmou Fainé, citado por um comunicado enviado às redações.

A Fundação refere que investiu em Portugal mais de 136 milhões de euros destinados ao desenvolvimento de iniciativas sociais, científicas, educativas e culturais nestes cinco anos e diz que entre os objetivos "figuram a colaboração para melhorar as condições de vida das crianças mais vulneráveis, promover o envelhecimento ativo das pessoas mais velhas, proporcionar acesso ao emprego a grupos desfavorecidos e assegurar apoio integral a pessoas com doenças avançadas, bem como contribuir para o bem-estar das pessoas com deficiência ou em risco de exclusão".

A "La Caixa" recorda o trabalho que tem realizado no apoio integral a pessoas com doenças avançadas, na inserção laboral de grupos com dificuldades especiais em encontrar emprego, no combate à pobreza infantil e em atividades com a missão de promover a participação social de idosos.