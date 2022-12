Francisco elogia "bondade" de Bento XVI

O papa Francisco homenageou este sábado a "bondade" do seu antecessor Bento XVI, falecido poucas horas antes, aos 95 anos, na sua residência no Vaticano.

"Com emoção, recordamos com emoção uma pessoa tão nobre e bondosa", disse Francisco durante as orações de Ano Novo na Basílica de São Pedro, evento depois do qual agradeceu ao pontífice emérito "por todo bem que fez" e destacou os "seus sacrifícios pelo bem da Igreja".