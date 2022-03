Forte explosão num prédio em Casal de São Brás na Amadora. Seis bombeiros feridos, um em estado grave

Uma explosão após uma fuga de gás num edifício habitacional no Casal de São Brás, na Amadora, provocou esta terça-feira vários feridos, ainda não contabilizados, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. De acordo com as redes sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses, há seis bombeiros feridos, um deles em estado grave.

"Tratou-se de uma explosão de alguma dimensão, com danos materiais e também feridos", disse à Lusa o comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho, precisando que o incidente ocorreu na Rua José Maria Pereira, número 7.

De acordo com o comandante, que falava cerca das 11:30, estão a ser "contabilizados os feridos".

"Foram também retiradas as pessoas do prédio e dos prédios adjacentes", acrescentou o responsável.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado pelas 11:00.

"Ocorreu uma explosão derivada de uma fuga de gás num prédio habitacional. Há vítimas", disse a fonte à Lusa, escusando-se a precisar se se trata de feridos ou vítimas mortais.

O alerta foi dado às 10.53, segundo a página da Proteção Civil. No local estão 28 bombeiros apoiados por 11 veículos.