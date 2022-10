Forças Armadas realizam voo não tripulado de Beja a Porto Santo

As Forças Armadas Portuguesas realizaram este sábado um voo de teste de um sistema aéreo não tripulado (SANT) que percorreu 940 quilómetros, entre Beja e Porto Santo, para avaliar a sua utilização em missões de vigilância a longa distância.

A iniciativa, segundo um comunicado divulgado pelas Forças Armadas, contou com a colaboração da empresa UAVision e o voo percorreu uma distância de 508 milhas náuticas (940 quilómetros), entre a Base Aérea n.º 11, em Beja, e o Aeroporto de Porto Santo (Madeira).

A descolagem em Beja ocorreu às 00:05, hora em Portugal continental, tendo a aterragem em Porto Santo ocorrido às 08:30.

"Estas 08:25 horas de voo foram essenciais para a avaliação da autonomia do SANT, da capacidade das comunicações via satélite entre estações em terra e a aeronave e do sistema de comando e controlo a longas distâncias", explicaram as Forças Armadas.

A fonte acrescentou que "este voo permitiu, igualmente, identificar requisitos que possibilitem a edificação da capacidade de vigilância marítima a longa distância, com vista à utilização deste tipo de sistemas em missões de vigilância da nossa Zona Económica Exclusiva, a partir do Continente, dos Açores e da Madeira".

Para além disso, foi ainda "possível efetuar avaliações técnicas, essenciais à ponderação de futuras aquisições deste tipo de sistemas".

Nesta missão foram empenhadas duas tripulações, compostas, cada uma, por cinco elementos da Marinha, do Exército e da Força Aérea, a operar a partir de Beja e Porto Santo.

A monitorizar a missão esteve, igualmente, o Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM), localizado em Oeiras.

As Forças Armadas explicaram que têm vindo a empregar o sistema SANT em várias missões operacionais, tanto em terra como no mar, destacando as missões realizadas em reforço da prevenção e combate aos incêndios rurais.

Neste âmbito disse que foram realizadas, até sexta-feira, cerca de 1100 horas de voo em apoio ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais de 2022, tendo sido vigiada uma "área total superior a nove vezes o território nacional".