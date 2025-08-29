Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fogo em Vinhais com grande parte do perímetro dominado

A frente que ainda gera maior preocupação encontra-se no Serro de Penhas Juntas, por estar "num local de muito difícil acesso". As restantes duas estão nas localidades de Agrochão e Falgueiras.
O incêndio em Vinhais, distrito de Bragança, já está com "grande parte do perímetro controlado", disse na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto, à Lusa o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.

Ainda assim, Noel Afonso adiantava, pelas 08:30, que havia três pequenas frentes ativas e que o reforço no combate vai ser reforçado com meios aéreos. 

A frente que gera maior preocupação encontra-se no Serro de Penhas Juntas, por estar "num local de muito difícil acesso". As restantes duas frentes, estão nas localidades de Agrochão e Falgueiras. 

O incêndio deflagrou, na quinta-feira (28), pelas 11:00, em Palas, e devido ao vento e aos acessos, gerou três frentes e propagou-se, passando pelas aldeias de Nuzedo de Baixo, Ervedosa, Agrochão, Felgueiras, estando agora no Serro de Penhas Juntas. 

Às 08:00 estavam no terreno mais de 400 operacionais. 

A estrada nacional 206, entre Agrochão e Penhas Juntas, e a estrada municipal, entre Nuzedo de Baixo e Ervedosa, já não estão cortadas, segundo a Proteção Civil.

