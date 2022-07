Fogo em Sever do Vouga já passou para o concelho vizinho de Águeda

Sever do Vouga

O incêndio que lavra em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, já passou para o concelho vizinho de Águeda, onde está a evoluir com alguma intensidade.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Sever do Vouga, Pedro Lobo, disse que o fogo que teve início no lugar da Frágua, na freguesia de Talhadas, "evoluiu rapidamente e propagou-se ao concelho de Águeda".

"Neste momento, temos muitos meios de vários agentes de proteção civil empenhados com o objetivo de dominar o incêndio", adiantou o autarca.

Pedro Lobo referiu ainda que o incêndio "está a evoluir com alguma intensidade no concelho de Águeda".

Pelas 17h30 desta quinta-feira, o comandante do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, José Pinto, disse à Lusa que o incêndio continuava ativo, com uma das frentes a causar ainda "alguma preocupação devido à dificuldade de acessos".

Além da falta de acessos, os bombeiros estão também a sentir dificuldades com o vento forte que se faz sentir na zona e que, segundo José Pinto, poderá originar reativações "em áreas onde as chamas já estavam dominadas".

"O nosso objetivo é que durante a noite o incêndio fique resolvido", afirmou o mesmo responsável, adiantando que para já não há casas em perigo.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:45, o fogo, que lavra numa zona de povoamento florestal, estava a ser combatido por 373 operacionais, apoiados por 109 viaturas e oito meios aéreos.