Fogo em Odemira obrigou a retirar 17 pessoas e há registo de um ferido grave

O incêndio que começou em Odemira, tendo entrado no concelho de Monchique, obrigou a retirar preventivamente 17 pessoas, que entretanto regressaram às suas habitações. Foram, feitos progressos durante a noite, mas mantém-se ativo com uma frente. Há a registar três feridos leves, um ferido em estado grave, tendo sofrido queimaduras em 40% do corpo. Uma pessoa teve também de ser assistida, de acordo com o último balanço da Proteção Civil. No combate às chamas estão 694 operacionais, apoiados por 229 viaturas e 10 meios aéreos, dos quais quatro são helicópteros.

No briefing desta manhã foi referido que se trata de um incêndio de "elevada exigência operacional, de grande complexidade", situação que se verificou sobretudo durante o dia de ontem devido às condições meteorológicas. "A noite acabou por ser favorável e permitiu um trabalho mais efetivo na maior parte dos setores" e antecipar medidas.

Neste momento ainda há uma frente ativa, "para a qual temos os meios posicionados e uma estratégia definida", indicaram as autoridades.

Carlos Pica, comandante operacional distrital de Beja, indicou que o incêndio teve inicio ontem, às 13:14. "Foi uma ocorrência que resultou de um violento incêndio em povoamento misto, o que quer dizer eucalipto, mato, sobreiro e também algum terreno agrícola".

Tendo em conta as condições meteorológicas na altura e o relevo do terreno, "foi um incêndio que ganhou grandes proporções rapidamente e também com uma violência extrema", disse.​

Pessoas retiradas já regressaram às suas casas​​​​​​

O comandante operacional distrital de Beja referiu que as 17 pessoas que foram retiradas das suas casas já regressaram às habitações. Na sequência deste incêndio, uma pessoa ficou ferida, tendo sido considerada em estado grave. Um jovem, de 20 anos, que teve "queimaduras de primeiro e segundo grau" em 40% do corpo. Acrescentou que "uma pessoa foi assistida e há três feridos leves".

Adiantou ainda que não há habitações em risco.

Antes, à Lusa, ​​​​​​o presidente da Câmara Municipal de Monchique disse à Lusa que as autoridades conseguiram evitar que o concelho algarvio fosse muito atingido pelo incêndio que deflagrou na quarta-feira em Odemira, no distrito de Beja.

"O incêndio continua ativo, com uma frente bastante extensa, mas com reduzida intensidade e em vários pontos. Neste momento, lavra só no concelho de Odemira", explicou Rui André, fazendo um ponto da situação cerca das 11:00.

O autarca disse à Lusa que, ainda na quarta-feira, "prevendo que o fogo ia progredir no sentido de Monchique, foi deslocado para o terreno um conjunto de máquinas de rasto e foram desenvolvidas medidas de antecipação para prevenir a eventual entrada no concelho" do distrito de Faro.

"A estratégia resultou, conseguimos travar o fogo antes de entrar no concelho, apesar de uma pequena franja de eucaliptal ter sido consumida", sublinhou o presidente da Câmara de Monchique, município que em 2018 teve um incêndio que alastrou aos concelhos de Silves, Odemira e Portimão e que consumiu uma área superior a 26 000 hectares.

​​​​​Anteriormente, em declarações pouco antes das 03:00, a Proteção Civil tinha referido que o fogo tinha "perspetivas de poder atingir o território de Silves [no distrito de Faro]". "Nestes três concelhos estão a ser desenvolvidas ações preventivas, nomeadamente junto das habitações isoladas em serra", tendo sido deslocadas 17 pessoas nos três concelhos, por precaução, disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Durante a madrugada, o combate ao incêndio foi dificultado pelo vento e pelos acessos difíceis.

"É um incêndio que é favorecido pelo vento que se faz sentir no local, mas também acompanhando a topografia nesta zona do território", uma "zona montanhosa, de acessos difíceis", explicou o comandante, na altura.

"Em alguns segmentos do incêndio, não existem acessos a meios terrestres", acrescentou.

As chamas já fizeram um ferido grave, um civil de 20 anos que sofreu queimaduras e foi transportado para o hospital, tendo ainda um bombeiro sido assistido no local, por ter sofrido uma entorse, disse anteriormente à Lusa fonte da ANEPC.

"Este civil foi inicialmente considerado ferido leve e, depois da intervenção da viatura médica, foi reclassificado para ferido grave", explicou a mesma fonte.

O homem "inspirou ar muito quente e tem que ser avaliado do ponto de vista das vias aéreas", tendo ainda "uma área queimada considerável", assinalou, frisando tratar-se do "único ferido" por agora, dado que o bombeiro foi apenas assistido no local.

Os bombeiros receberam às 13:14 de quarta-feira o alerta para o fogo, que eclodiu perto do lugar de João Martins, na freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira.

A operação de combate envolveu, ao longo do dia, meios dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, assim como a AFOCELCA, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).