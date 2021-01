Fogo em fábrica de empresa de plásticos em Paredes de Coura

Para o local, disse a fonte, foram destacados 21 operacionais dos corpos de bombeiros de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha, que cerca das 12:50 continuam a combater as chamas.

"Não há feridos e não há infraestruturas afetadas ao redor. O incêndio está ativo numa parte da fábrica. Os bombeiros não conseguem entrar para combate" informou a fonte do CDOS.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a empresa situa-se na zona industrial de Formariz. Trata-se da fábrica Doureca, que produz componentes plásticos decorativos para automóveis. Naquela zona industrial está a ser construída uma unidade do grupo farmacêutico Zendal, que fabrica vacinas.

De acordo com o Jornal de Notícias, estão no local 90 operacionais com 31 viaturas de corporações dos distritos de Braga e Viana do Castelo e também a GNR.