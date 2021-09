"Flores? Cravos vermelhos e Flor de Lis, símbolo de Florença, um lugar onde fui feliz…"

A sua virtude preferida?

Coragem.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Inteligência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

Os afetos e as histórias que partilhamos.

O seu principal defeito?

O meu marido diz que sou uma yiddishe mame.

A sua ocupação preferida?

Caminhar nas montanhas.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Não existe. Sou imperfeitamente feliz.

Um desgosto?

O resultado do referendo à despenalização da IVG em 1998.

O que é que gostaria de ser?

O que sou.

Em que país gostaria de viver?

Aquele em que vivo.

A cor preferida?

Branco e negro; a mistura de todas e a sua ausência.

A flor de que gosta?

Cravos vermelhos e Flor de Lis, símbolo de Florença, um lugar onde fui feliz...

O pássaro que prefere?

Gosto de Bird on the wire (Leonard Cohen) ou do Condor, por me recordar a Argentina, o meu outro lugar no mundo.

O autor preferido em prosa?

Jorge Luis Borges, e não por ser Argentino...

Poetas preferidos?

Pessoa, Sophia.

O seu herói da ficção?

Podia ser Aureliano Buendia, personagem do primeiro livro a desassossegar-me imensamente: Cem Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marquez.

Heroínas favoritas na ficção?

Mafalda (outra Argentina, oops...)

Os heróis da vida real?

Nelson Mandela, Martin Luther King .

As heroínas históricas?

São também da vida real: Marie Curie, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks.

Os pintores preferidos?

Van Gogh, Vieira da Silva.

Compositores preferidos?

Jobim, Piazzola, Keith Jarret.

Os seus nomes preferidos?

Pedro e Carolina, o nome dos meus filhos.

O que detesta acima de tudo?

Injustiça, cobardia.

A personagem histórica que mais despreza?

Sobre os que não gosto não usaria este adjetivo.

O feito militar que mais admira?

O 25 de Abril; a resistência de Massada.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

No sono, em paz, com a consciência de ter ajudado a tornar o mundo um lugar mais decente.

Estado de espírito atual?

Em paz.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Aqueles com que aprendemos.

A sua divisa?

"Everybody you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always."