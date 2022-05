Fim de semana de verão antecipado. Temperaturas ultrapassam os 30º em várias regiões do país

O calor que se faz sentir esta quinta-feira vai manter-se nos próximos dias, com os termómetros a ultrapassarem os 30º em algumas regiões do país, prevendo-se 33º em Santarém no domingo. "Valores acima do normal" para esta altura do ano.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto para esta sexta-feira uma "pequena subida da temperatura máxima", sobretudo na região Sul, com céu geralmente pouco nublado em todo o país.

Santarém, Évora e Beja devem chegar aos 30º Celsius de máxima. Já Braga, Lisboa e Setúbal podem registar 29º.

Para o fim de semana mantém-se o bom tempo, com Santarém a chegar aos 32º no sábado e 33º no domingo. Já em em Lisboa os termómetros deverão registar 31º de máxima nos dois dias.

O calor não se fica pelo fim de semana, uma vez que na segunda-feira as temperaturas deverão voltar a subir, prevendo-se "céu pouco nublado ou limpo".

Espera-se que a máxima em Santarém chegue aos 34º Celsius, aos 33º em Beja e Évora e 32º em Lisboa.

Na previsão mensal, IPMA explica que são esperados "valores acima do normal (+0.25 a 3°C)" até domingo em "praticamente para todo o território, "e para alguns locais das regiões Norte e Centro, em especial no interior", até ao final do mês.