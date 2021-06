Fim-de-semana com sol e temperaturas acima dos 25 graus

A previsão para este fim de semana indica céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território. Também as temperaturas máximas e mínimas vão subir, principalmente no sábado, dia 5 de junho.

De acordo com Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas no território nacional vão estar acima dos 25 graus celsius e no Alentejo vão mesmo ultrapassar os 30 graus. As temperaturas mínimas vão subir até cerca dos 17 graus.

Sábado há a possibilidade de nebulosidade e mesmo aguaceiros dispersos durante a tarde, no entanto, domingo a probabilidade destes fenómenos já vai ser mínima.

Durante o dia, vai ser sentido vento na faixa costeira ocidental durante o dia, mais conhecido como nortada.