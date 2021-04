Fim-de-semana com muito sol e temperaturas acima dos 20º no litoral

O fim-de-semana que antecede a terceira fase de desconfinamento vai ser de muito sol, algumas nuvens e temperaturas acima dos 20º nas regiões do litoral.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sábado será de sol em quase todo o país, embora se registe alguma nebulosidade no baixo Alentejo e no Algarve, sendo que no início da tarde há a previsão de aguaceiros no distrito de Faro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 24º em Leiria e Setúbal, os 23º em Lisboa, Santarém e Braga, enquanto a mínima irá descer abaixo dos 10º no interior, podendo mesmo chegar aos 0º em Bragança.

Nas regiões autónomas, há previsão de chuva em quase todas as ilhas do arquipélago dos Açores, à exceção de Santa Cruz das Flores. A temperatura andará entre os 21º de máxima em Ponta Delgada e os 15º de mínima também em Ponta Delgada e nas Flores. Já na Madeira, o céu estará parcialmente nebulado, com 22º de máxima e 16º e mínima.

No domingo, prevê-se céu pouco nebulado em quase todo o território, podendo em Lisboa, Leiria e Coimbra haver maior predominância de nuvens. Ainda assim, as temperaturas máximas vão andar pelos 23º em Lisboa, Setúbal, Sagres, Beja, Évora, Santarém e Leira, enquanto as mínimas podem chegar aos 2º em, Bragança.

Nas regiões autónomas, os Açores vão ter céu parcialmente nebulado, com 21º de máxima em Ponta Delgada e a temperatura mínima a oscilar os 15º nas restantes ilhas. Na Madeira, as nuvens também vão cobrir parcialmente o céu, com as temperaturas a variarem entre os 23 e os 16º.