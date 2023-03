Fenprof anuncia greve por distritos e às avaliações

"Vamos avançar com uma nova greve por distritos durante 18 dias úteis., com uma greve a toda a atividade que vá para além da componente letiva normal", mas também "greve às avaliações", ficando por determinar quando é que a mesma vai decorrer, anunciou Mário Nogueira, da Fenprof, depois da reunião desta quinta-feira com o Ministério da Educação.

Na segunda-feira, as nove estruturas sindicais, da qual a Fenprof faz parte, vão apresentar um proposta negocial "que obriga à abertura de um processo negocial da recuperação de todo o tempo de serviço"

Em atualização