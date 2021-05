Família cria Associação Sara Carreira. Vai ajudar "crianças e jovens a concretizar os seus sonhos"

"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostaríamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo". As palavras de Tony Carreira na mensagem que publicou nas redes sociais marcam o nascimento da Associação Sara Carreira, uma forma de homenagear a filha do cantor que morreu em dezembro num acidente na A1. Tinha 21 anos.

A Associação Sara Carreira vai, assim, ajudar crianças e jovens "que sonham com a oportunidade de desenvolver o seu talento" e que passam agora a ter a "possibilidade de chegar mais longe", lê-se num comunicado enviado às redações. A associação "terá como principal missão apoiar crianças e jovens com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, fazendo-os evoluir e apoiando-os ao longo da sua formação" através da atribuição de 21 bolsas de estudo durante este ano.

"A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", escreveu Tony Carreira sobre a filha, vítima de um acidente de viação na A1, após uma colisão que envolveu quatro veículos, ao quilómetro 61, entre Santarém e o Cartaxo. "A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração".

Sara Carreira estava a dar os primeiros passos no mundo da música, seguindo o exemplo do pai e dos irmãos, tendo feito uma participação especial no tema "Gosto de ti" com o irmão David. Um ano depois, lançou o seu primeiro single "Vou Ficar". "Para não Chorar" foi o segundo single de Sara Carreira que fez parte do seu primeiro EP, "Metade". Em 2020, criou a marca "Éssê by Sara Carreira".

Associação vai atribuir 21 bolsas de estudo e "concretizará os sonhos de quem mais precisa"

Agora os projetos que Sara Carreira deixou podem ter uma continuidade em forma de concretização de sonhos. O objetivo da associação é "lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados".

"A Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa", refere a família Carreira no mesmo comunicado.

Pretende a associação que acaba de 'nascer" "proporcionar um futuro às crianças e jovens que tenham talento em qualquer área de formação, mas que infelizmente passam por dificuldades financeiras não podendo contar com o apoio da família na concretização do seu sonho".

Está traçado o perfil dos futuros candidatos às bolsas de estudo atribuídas pela Associação Sara Carreira, "que lhes permitirão fazer crescer, com trabalho e resiliência,

proporcionando-lhes a oportunidade de vingar e viver o seu talento".

Quem pode candidatar-se a uma bolsa de estudo?

A Associação Sara Carreira vai atribuir, este ano, 21 bolsas de estudo, sendo que a fase de candidaturas, que começou no domingo, termina a 30 de junho de 2021.

Explica a associação que "as candidaturas serão avaliadas por um júri composto por três elementos designados pela direção da Associação e os bolseiros serão conhecidos até ao final do mês de agosto".

"Podem candidatar-se através do site www.saracarreira.com todas as crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que na data da candidatura apresentem a idade mínima de 12 anos e a idade máxima de 21 anos", refere a associação, explicando, no entanto, que "a título excecional e mediante avaliação da direção da Associação poderão ser admitidos candidatos que apresentem uma idade diferente".

Têm de submeter a declaração de rendimentos anuais do agregado familiar, sendo que as candidaturas só se tornam elegíveis "no caso das crianças e jovens terem um aproveitamento escolar considerado suficiente pela Associação". "Mesmo depois de selecionados, os bolseiros que receberem os apoios da Associação terão de enviar no final de cada período letivo um relatório com o comprovativo das notas e avaliação correspondentes".

Com a atribuição da bolsa de estudo, os beneficiários deste apoio vão ter um padrinho/madrinha "que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um sonho".

Desta forma os bolseiros vão contar com "profissionais que têm como objetivo" ajudá-los "nas suas dificuldades e avaliar se a formação que está a receber é a adequada ao seu perfil". Vão ter ainda uma equipa multidisciplinar que os acompanhará ao longo do período de formação.

Para cumprir esta missão de concretizar sonhos a quem mais precisa, a associação conta com o apoio de várias entidades "que acreditam e comungam dos valores da associação, na importância da inclusão social e da formação jovem, com o objetivo de criar impacto positivo na sociedade portuguesa".

Há ainda um conjunto de "embaixadores", que são "figuras públicas, artistas e amigos", que vão ajudar na divulgação da Associação Sara Carreira através dos seus depoimentos e testemunhos.

Familiares de Sara Carreira, Catarina Furtado, Cristiano Ronaldo, Fernanda Serrano, Fernando Mendes, Cláudia Vieira e João Baião são alguns dos embaixadores da associação.

