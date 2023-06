Falha de energia no Prior Velho perturba internet em Portugal

As dificuldades sentidas na tarde de terça-feira pelos clientes da Altice, da NOS e da Vodafone no acesso à rede e a diferentes serviços digitais deveram-se a um corte de energia no centro de dados da Equinix, localizado no Prior Velho, concelho de Loures. Também alguns serviços digitais públicos, serviços digitais bancários, a distribuição de água e luz e serviços da Google foram afetados durante várias horas. Os sites das publicações da Global Media (dona do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias) foram igualmente afetados.

A Equinix é uma empresa norte-americana que controla múltiplos centros de dados um pouco por todo o mundo. As carrier houses (apelidadas de centro de dados) asseguram interligações entre diferentes redes de comunicações eletrónicas e também se dedicam a conectar diretamente os sistemas de comunicação de empresas e entidades públicas a redes globais de dados e serviços cloud (nuvem).

Em Portugal, a norte-americana Equinix opera o International Business Exchange (IBX), no Prior Velho.

No site da Equinix, a empresa identificava, ontem à tarde, problemas técnicos em Lisboa. "Network Service Issue (Equinix Connect, Metro Connect, Equinix Fabric)", lia-se. O "problema na rede" estava associado à região de Lisboa, sendo que a extensão do mesmo estava "por determinar". Sabe-se que o centro de dados tem sistemas de redundância, mas estes terão falhado.

De acordo com fonte oficial da Equinix, foram registadas "falhas persistentes no abastecimento público de energia", na sequência de "uma interrupção momentânea de serviço no IBX de Portugal na terça-feira de 6 de junho". A mesma fonte refere que o corte "afetou alguns serviços locais". "No entanto, a situação já está sob controlo e todos os serviços foram rapidamente restaurados", segundo a mesma fonte.

Não obstante a garantia da empresa norte-americana, registavam-se no site DownDetector problemas em múltiplos serviços digitais à hora de fecho da edição.

De acordo com o site DownDetector, que se dedica a compilar o reporte de problemas nas comunicações eletrónicas e noutros serviços digitais, havia problemas desde as 15h40 nos serviços de Altice, da NOS e da Vodafone. "Falhas gerais", "sem sinal", ou problemas no acesso à internet fixa ou televisão eram os principais tópicos das queixas dos clientes dos operadores. Lisboa, Amadora, Almada, Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Braga, Coimbra e Funchal surgiam como as localizações mais afetadas.

Ainda que contactadas, fontes oficiais dos três operadores não comentaram o sucedido. Igualmente contactada, fonte oficial da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse não ter sido notificada de qualquer incidente por parte das telecom.

No DownDetector também eram reportados constrangimentos com os serviços da Google e os serviços digitais da Caixa Geral de Depósitos. E chegaram à redação do Dinheiro Vivo outras queixas relacionadas com empresas de distribuição de água e luz como a Endesa, bem como sobre a rede do Campus da Justiça e outros serviços públicos digitais.

"Foi identificado um problema ao nível de um data center de um operador nacional, que está a afetar vários serviços, incluindo serviços da justiça. Há neste momento a indicação, pela entidade fornecedora, de que a situação está em resolução", fonte oficial do Ministério da Justiça.

Do Ministério da Saúde, fonte oficial garantiu não ter recebido qualquer reporte sobre problemas nas plataformas do Serviço Nacional de Saúde, mas disse ter havido "falhas" no sistema de informação dos certificados de óbito (SICO), uma plataforma ligada à Justiça.

O centro de dados da Equinix assegura a conectividade a 70 clientes a partir de Portugal, incluindo 35 empresas de telecomunicações e a quatro Internet Exchanges. A infraestrutura do Prior Velho, segundo a empresa, é alimentada por energia 100% renovável. O IBX ocupa 1475 metros quadrados de "espaço técnico escalável e fontes de alimentação totalmente redundantes". O centro de dados representa "um importante hub de conectividade internacional, com cabos submarinos que ligam a Península Ibérica de Lisboa a África e à América do Sul".

jose.rodrigues@dinheirovivo.pt