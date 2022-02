Faculdade de Ciências do Porto promove nova edição dos Dias Abertos

universidade do Porto

A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto abre as suas portas virtuais, entre os próximos dias 21 e 23 de fevereiro, para uma nova edição dos Dias Abertos, iniciativa destinada aos alunos do Ensino Secundário de todo o país que queiram conhecer e explorar os cursos da FCUP.

Na edição deste ano, "alunos, mas também professores, psicólogos, famílias e encarregados de educação vão poder esclarecer, via chat, dúvidas com estudantes, alumni e docentes dos vários cursos que compõem a oferta formativa do 1º ciclo da FCUP", refere a instituição, em comunicado.

Os interessados poderão ainda "explorar conteúdos em stands virtuais de cada curso, assistir a palestras temáticas e conhecer com maior detalhe as saídas profissionais das 15 licenciaturas da FCUP".

Da FCUP, em direto para o país, a iniciativa envolverá também antigos estudantes da faculdade, num momento de troca e partilha de experiências. Para além de uma mesa-redonda virtual com alumni da FCUP, será ainda possível assistir a uma sessão com representantes dos núcleos estudantis da faculdade, que procurarão explicar aos possíveis futuros candidatos "como é estudar na FCUP".

Esta é a segunda vez que os Dias Abertos da FCUP se realizam de forma virtual, depois de uma primeira edição de sucesso com mais de 1000 participantes de cerca de 200 escolas de todo o país.

As inscrições (limitadas) estão abertas até ao dia 20 de fevereiro e podem ser efetuadas aqui