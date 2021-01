Explosão numa habitação faz dois feridos graves em Valongo

Uma explosão numa habitação registada esta manhã, no concelho de Valongo, distrito do Porto, provocou dois feridos graves, disseram a GNR e a Proteção Civil à agência lusa.

De acordo com o Comando Geral da GNR, os feridos são uma mulher de 56 anos e um homem de 24 anos, que foram transportados para o hospital.

A mesma fonte explicou que as causas do acidente ainda não estão apuradas. A ocorrência foi registada cerca das 9:20, na localidade de Calvário, freguesia de Campo e Sobrado, concelho de Valongo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à agência Lusa.

Segundo especificou, os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de São João.

A ocorrência mobilizou 22 operações e 11 viaturas.

Às 11.00, as autoridades e os meios de proteção civil permaneciam no local para avaliarem os estragos provocados na habitação e nas residências vizinhas.