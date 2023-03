Explosão na zona militar de Santa Margarida faz um morto e cinco feridos

Uma explosão ocorreu na tarde desta quinta-feira na zona militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém.

Ao que o DN apurou, uma pessoa morreu na sequência do acidente, numa ação de inativação de engenhos explosivos.

Segundo a Lusa, há pelo menos dois feridos graves e três feridos ligeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A CNN Portugal avança que a vítima mortal tratava-se de um sargento-ajudante com 40 anos.

Num comunicado posterior, o Exército confirmou que, "no âmbito Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida, foi empregue uma equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia N.º1 para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes", e que, "no decorrer da operação de desativação de engenhos explosivos ocorreu uma explosão inadvertida, da qual resultou um morto e cinco feridos".

De acordo com esse ramo das forças armadas, foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar e ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

A Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência, tendo sido aberto um processo de averiguações.

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo, o alerta foi recebido às 16:49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.

O Presidente da República já reagiu, lamentando o "grave acidente". "O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", pode ler-se no site da Presidência da República.

em atualização