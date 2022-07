Fornecimento de energia restabelecido nos concelhos de Cascais, Sintra e Oeiras após explosão e incêndio em Trajouce

O fornecimento de energia elétrica nos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra foi restabelecido, depois de uma explosão, seguida de incêndio, na subestação de Trajouce ter deixado esta sexta-feira algumas localidades sem eletricidade, informou fonte da E-Redes.

"O incidente está ultrapassado, estando as equipas da E-Redes a realizar todas as manobras necessárias para estabilizar a rede elétrica nas zonas identificadas", adiantou a antiga EDP Distribuição, em comunicado.

A empresa ainda não conhece as causas do incidente, acrescentando estar a avaliar "possíveis soluções e alternativas de fornecimento".

O alerta foi dado às 18.31 aos bombeiros da Parede, que estiveram no local com cinco operacionais e um veículo, juntamente com um piquete da EDP e elementos da PSP de Trajouce.