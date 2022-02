Ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues reeleita reitora do ISCTE

A ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues foi reeleita reitora do Instituto Universitário de Lisboa-ISCTE para um segundo mandato de quatro anos, prometendo melhorar as condições de sucesso dos estudantes e as condições de quem trabalha na instituição.

Depois de ouvir a apresentação do seu Programa de Ação, o Conselho Geral do ISCTE "votou a recondução da reitora, a qual foi a votos sem nenhuma candidatura concorrente", anunciou o gabinete de imprensa da instituição de ensino superior.

Na apresentação ao Conselho Geral, a ex-ministra da Educação assumiu como prioridade para o novo mandato reforçar a participação do ISCTE no desenvolvimento de Portugal, nomeadamente nos processos de coesão social e de transição digital e ambiental.

Segundo Maria de Lurdes Rodrigues, nos próximos quatro anos o ISCTE irá concentrar-se em melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes, melhorar as condições de trabalho dos docentes, investigadores e funcionários e concretizar o projeto ISCTE-Sintra de forma integrada no conjunto das atividades do ISCTE.

O programa da reitora reconduzida propõe também "afirmar o posicionamento estratégico e sustentável do ISCTE no ensino superior em Portugal" e "valorizar e consolidar as atividades de ensino, de investigação e de difusão do conhecimento e de serviço à comunidade, promovendo a interdisciplinaridade e a internacionalização".