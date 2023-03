Estudantes do Ensino Superior prometem "Dia Nacional de Luta" na quinta-feira

Os estudantes do ensino superior manifestam-se na quinta-feira, Dia Nacional do Estudante, contra as dificuldades que estão a ampliar "o muro" no acesso a este nível de ensino, estando previstas iniciativas em vários pontos do país.

A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa anunciou o protesto em conjunto com outras associações, indicando que em Lisboa haverá uma concentração junto à Faculdade de Belas Artes, seguindo-se uma marcha até São Bento.

"Hoje, aprofundam-se as desigualdades e o custo de vida aumenta. Os estudantes e suas famílias sentem estas consequências, principalmente quando, todos os anos, milhares ficam fora do Ensino Superior devido às barreiras socioeconómicas", referem os estudantes, em comunicado.

No documento, prometem juntar-se em todo o país e perguntam: "Até quando vai o muro aumentar?".

Melhor Ação Social e alojamento, gratuitidade, mais financiamento público e melhores condições nas instituições são as reivindicações dos alunos do ensino superior.

Haverá igualmente uma concentração em frente à Universidade do Porto, estando prevista uma manifestação em Coimbra e ações idênticas em Aveiro, Castelo Branco e Braga.

A organização apela aos estudantes para se mobilizarem por todo o país num "Dia Nacional de Luta".

Até ao momento, aderiram à iniciativa mais de 10 estruturas estudantis, entre as quais a Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Associação de Estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Associação de Estudantes de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a Associação de Estudantes do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, a Associação Académica da Universidade de Lisboa, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Teatro e Cinema e a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.