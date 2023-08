Estátua de Santo António em Torres Novas vandalizada com danos avaliados em 13.000 euros

A PSP registou duas ocorrências no sábado no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, incluindo em Torres Novas, onde a estátua de Santo António foi vandalizada e os autores do crime deixaram cartazes com as inscrições "deus está morto" e "seus pedófilos".

Dados divulgados este domingo pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) referentes ao quinta dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), indicam que a PSP registou uma ocorrência, na rotunda de Santo António, em Torres Novas, em que a estátua de Santo António foi vandalizada, tendo-lhe sido retirada a cabeça, bem como ao menino jesus que carrega ao colo.

Estátua de Santo António vandalizada em Torres Novas

https://t.co/gG886LJNIG via @httpstwittercommediotejonet pic.twitter.com/jabNUwt4ER - Jeff Nascimento (@Jeffers78017291) August 5, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a PSP, junto à estátua de Santo António, no chão, foram deixados dois cartazes com as inscrições "deus está morto" e "seus pedófilos" e os danos foram avaliados em 13.000 euros.

No sábado, a Polícia de Segurança Pública deteve dois homens, na Rua do Diário de Notícias, em Lisboa, por terem praticado vários furtos durante a JMJ, tendo na sua posse um cartão bancário com o nome de uma das vítimas, e um telemóvel, no valor de 500 euros, que pertencia a outra vítima.

A PSP mobilizou, no quinto dia da JMJ, em que as celebrações decorreram no Parque Tejo e contaram com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas, 3.011 polícias em cada um dos quatro turnos, incluindo os elementos da Unidade Especial da Polícia (UEP).

Segundo a PSP, os 213 elementos do Corpo de Segurança Pessoal realizaram no sábado 55 serviços, 50 dos quais a altas entidades estrangeiras.

A Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco, terminou este domingo.