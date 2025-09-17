Esperados 38º em Beja. Mais de 50 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta quarta-feira, 17 de setembro, em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sábado devido à previsão de tempo quente.Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.A previsão de tempo quente levou a Proteção Civil a emitir na terça-feira um aviso para o perigo de incêndio rural muito elevado a máximo no norte e centro do país, bem como no Algarve, face às previsões de elevadas temperaturas nos próximos dias. .Máximas até 37º C. Sete distritos sob aviso amarelo por causa do calor. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as temperaturas podem atingir os 40 graus no interior da região sul, bem como nos vales do Tejo e Douro.A Autoridade cita dados do IPMA, destacando uma humidade relativa do ar inferior a 30%, em grande parte do território, “com fraca recuperação noturna”. .Onze distritos sob aviso amarelo devido ao calor. Também por causa do calor, o IPMA colocou os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre sob aviso amarelo até às 18:00 de quinta-feira.O IPMA colocou ainda a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo até às 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura mínima no interior, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e da máxima no nordeste transmontano e na Beira Alta.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 21 (em Aveiro) e os 38 (em Beja).O IPMA prevê para hoje o arquipélago da Madeira céu em geral pouco nublado e vento fraco a moderado de leste/nordeste.No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 graus e no Porto Santo entre os 20 e os 26.Estudo: ondas de calor estão a acelerar o envelhecimento humano