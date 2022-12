Escolas no concelho de Oeiras reabrem na quarta-feira

As escolas do concelho de Oeiras, fechadas hoje devido à chuva intensa, vão reabrir na quarta-feira, depois de repostas "todas as condições de segurança e funcionamento", anunciou a autarquia do distrito de Lisboa.

"Depois da pronta atuação da Câmara Municipal de Oeiras e das unidades orgânicas escolares para que, nas últimas horas, fossem repostas todas as condições de segurança e funcionamento dos estabelecimentos escolares, determina-se que as escolas públicas possam abrir normalmente" na quarta-feira, indica a Câmara Municipal de Oeiras, presidida por Isaltino Morais (independente), em comunicado.

Segundo a autarquia, apenas não reabrirá a Escola Básica Vieira da Silva, em Carnaxide, onde irão continuar os trabalhos de limpeza e manutenção.

A Câmara de Oeiras sublinha que a determinação para a reabertura tem em conta as recomendações da Proteção Civil municipal e a previsão de que não existirá um agravamento das condições meteorológicas.

Hoje de manhã, Oeiras decidiu encerrar todas as escolas do concelho devido ao mau tempo e à previsão de agravamento durante a tarde.

Em declarações à Lusa na altura, Isaltino Morais, pediu aos encarregados da educação para irem buscar os seus educandos às escolas até às 12:00, devido a previsões de agravamento dos períodos de chuva ao final da manhã e início da tarde.

Na sua página na rede social Facebook, a Câmara de Oeiras indicou ainda que no concelho vários espaços se encontram encerrados, como o Parque dos Poetas, o Jardim Municipal de Oeiras e o Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, reabrindo assim que "as condições de segurança estejam reunidas".

A Baixa de Algés, no concelho, ficou hoje de manhã "intransitável" devido às fortes chuvas registadas durante a noite, tal como na semana passada, quando se verificou a morte de uma mulher de 75 anos, na sequência de uma inundação na sua habitação.

A chuva persistente causou hoje inundações e o corte de estradas, o encerramento de escolas e vários desalojados, sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre.

A Proteção Civil colocou hoje em nível laranja todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Bragança, devido ao mau tempo, e voltou a pedir à população para restringir as deslocações.

A meio da tarde, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reduziu de laranja para amarelo (o menos grave) o aviso meteorológico de precipitação para os distritos de Lisboa e Setúbal.