Erro informático do SNS levou a "concentração anormal de pessoas" em centro de vacinação em Carnaxide

Rt sobe para 0,91, risco ainda no verde. Taxa de incidência baixa

Vacinação no ensino superior não está no planeamento da task force

Um erro informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) levou a uma "concentração anormal de pessoas" esta quarta-feira no Centro de Vacinação Carlos Queiroz, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, informou a autarquia em comunicado enviado às redações.

O SNS, responsável pela convocatória para a vacinação, fez a marcação de 400 utentes para a mesma hora, provocando o atraso em todo o processo.

O ajuntamento levou a Proteção Civil de Oeiras e outros voluntários a deslocarem-se para o local para dar assistência aos idosos, tendo sido aberto um novo espaço de espera com mais 200 cadeiras, toldos para os proteger do sol, além de terem sido distribuídos lanches.

No local também esteve o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.

Mais de 470 mil pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 com a toma das duas doses, mais cerca de 107 mil do que na semana anterior, indicou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o sexto relatório do processo de vacinação, que passou a incluir os dados dos Açores e da Madeira, 471.204 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra o novo coronavírus, o que equivale a 05% da população, 107.681 das quais na última semana.

Ao todo, 942.825 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, mais 79.357 em relação ao último relatório, o que representa 09% da população, indica a DGS.

Por grupos etários, 30% das pessoas com mais de 80 anos (205.399) já têm a vacinação completa, enquanto 61% (415.341) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 4% (80.799) já receberam as duas tomas e 10% (211.588) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 03% (41.529) têm a vacinação completa e 06% (97.230) foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com os dados da DGS, 04% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (132.387) também já receberam as duas tomas e 06% (200.568) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 1.713.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 1.462.079 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 449.858 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (440.279), o Centro (310.964), o Alentejo (97.249), o Algarve (51.051), a Madeira (40.582) e os Açores (22.221).

Sobre os Açores, o relatório refere que foi identificado pela entidade responsável nesta região autónoma um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados poderão estar subestimados.